Locked On Top 100 NHL Players of 2026
Locked On’s NHL hosts voted on the best players of the 2026 NHL season, and as a result, we have the top 100 NHL players heading into the season. The Tampa Bay Lightning, Florida Panthers, Montreal Canadiens, and Utah Mammoth are all tied for the lead with six players each in the Top 100, while the Calgary Flames, Seattle Kraken, and Vancouver Canucks are the only teams that do not have a player represented on the list. Without further ado, here are the top 100 NHL players in the league right now.
No. 1-10
No. 1 Connor McDavid, C, Edmonton Oilers
No. 2 Nathan MacKinnon, C, Colorado Avalanche
No. 3 Cale Makar, D, Colorado Avalanche
No. 4 Nikita Kucherov, W, Tampa Bay Lightning
No. 5 Macklin Celebrini, C, San Jose Sharks
No. 6 Leon Draisaitl, C, Edmonton Oilers
No. 7 Quinn Hughes, D, Minnesota Wild
No. 8 David Pastrnak, W, Boston Bruins
No. 9 Kirill Kaprizov, W, Minnesota Wild
No. 10 Jack Eichel, C, Vegas Golden Knights
No. 11-20
No. 11 Zach Werenski, D, Columbus Blue Jackets
No. 12 Rasmus Dahlin, D, Buffalo Sabres
No. 13 Aleksander Barkov, C, Florida Panthers
No. 14 Connor Hellebuyck, G, Winnipeg Jets
No. 15 Mitch Marner, W, Vegas Golden Knights
No. 16 Auston Matthews, C, Toronto Maple Leafs
No. 17 Jason Robertson, W, Dallas Stars
No. 18 Jack Hughes, C, New Jersey Devils
No. 19 Andrei Vasilevskiy, G, Tampa Bay Lightning
No. 20 Mikko Rantanen, W, Dallas Stars
No. 21-30
No. 21 Nick Suzuki, C, Montreal Canadiens
No. 22 Tage Thompson, C, Buffalo Sabres
No. 23 Matthew Tkachuk, W, Florida Panthers
No. 24 Igor Shesterkin, G, New York Rangers
No. 25 William Nylander, W, Toronto Maple Leafs
No. 26 Miro Heiskanen, D, Dallas Stars
No. 27 Lane Hutson, D, Montreal Canadiens
No. 28 Cole Caufield, W, Montreal Canadiens
No. 29 Matt Boldy, W, Minnesota Wild
No. 30 Matthew Schaefer, D, New York Islanders
No. 31-40
No. 31 Artemi Panarin, W, Los Angeles Kings
No. 32 Connor Bedard, C, Chicago Blackhawks
No. 33 Evan Bouchard, D, Edmonton Oilers
No. 34 Sidney Crosby, C, Pittsburgh Penguins
No. 35 Moritz Seider, D, Detroit Red Wings
No. 36 Wyatt Johnston, C, Dallas Stars
No. 37 Kyle Connor, W, Winnipeg Jets
No. 38 Tim Stützle, C, Ottawa Senators
No. 39 Sebastian Aho, C, Carolina Hurricanes
No. 40 Ilya Sorokin, G, New York Islanders
No. 41-50
No. 41 Martin Necas, C, Colorado Avalanche
No. 42 Jake Sanderson, D, Ottawa Senators
No. 43 Jake Guentzel, W, Tampa Bay Lightning
No. 44 Adam Fox, D, New York Rangers
No. 45 Brandon Hagel, W, Tampa Bay Lightning
No. 46 Mark Scheifele, C, Winnipeg Jets
No. 47 Charlie McAvoy, D, Boston Bruins
No. 48 Clayton Keller, W, Utah Mammoth
No. 49 Brady Tkachuk, W, Florida Panthers
No. 50 Sam Reinhart, C, Florida Panthers
No. 51-60
No. 51 Nico Hischier, C, New Jersey Devils
No. 52 Jaccob Slavin, D, Carolina Hurricanes
No. 53 Seth Jarvis, C, Carolina Hurricanes
No. 54 Brock Faber, D, Minnesota Wild
No. 55 Kirill Marchenko, W, Columbus Blue Jackets
No. 56 Jakob Chychrun, D, Washington Capitals
No. 57 Logan Cooley, C, Utah Mammoth
No. 58 Leo Carlsson, C, Anaheim Ducks
No. 59 Filip Forsberg, W, Nashville Predators
No. 60 Gustav Forsling, D, Florida Panthers
No. 61-70
No. 61 Brayden Point, C, Tampa Bay Lightning
No. 62 Lucas Raymond, W, Detroit Red Wings
No. 63 Dylan Larkin, C, Detroit Red Wings
No. 64 Mark Stone, W, Vegas Golden Knights
No. 65 Josh Morrissey, D, Winnipeg Jets
No. 66 Jeremy Swayman, G, Boston Bruins
No. 67 Jesper Bratt, W, New Jersey Devils
No. 68 Dylan Guenther, W, Utah Mammoth
No. 69 Alex Ovechkin, W, Washington Capitals
No. 70 Robert Thomas, C, St. Louis Blues
No. 71-80
No. 71 Roman Josi, D, Nashville Predators
No. 72 Alex DeBrincat, W, Detroit Red Wings
No. 73 Mathew Barzal, C, New York Islanders
No. 74 Erik Karlsson, D, Pittsburgh Penguins
No. 75 Juraj Slafkovsky, W, Montreal Canadiens
No. 76 Mikhail Sergachev, D, Utah Mammoth
No. 77 Alex Tuch, W, Washington Capitals
No. 78 Pavel Dorofeyev, W, New York Rangers
No. 79 Cutter Gauthier, W, Anaheim Ducks
No. 80 Nikolaj Ehlers, W, Carolina Hurricanes
No. 81-90
No. 81 Shea Theodore, D, Vegas Golden Knights
No. 82 Tom Wilson, W, Washington Capitals
No. 83 Adrian Kempe, W, Los Angeles Kings
No. 84 Roope Hintz, C, Dallas Stars
No. 85 Jackson LaCombe, D, Anaheim Ducks
No. 86 Travis Konecny, W, Philadelphia Flyers
No. 87 Matthew Knies, W, Toronto Maple Leafs
No. 88 John Tavares, C, Toronto Maple Leafs
No. 89 Bo Horvat, C, New York Islanders
No. 90 Anthony Cirelli, C, Tampa Bay Lightning
No. 91-100
No. 91 Sam Bennett, C, Florida Panthers
No. 92 Ivan Demidov, W, Montreal Canadiens
No. 93 Kevin Fiala, W, Los Angeles Kings
No. 94 Zach Benson, W, Buffalo Sabres
No. 95 Jakub Dobes, G, Montreal Canadiens
No. 96 Devon Toews, D, Colorado Avalanche
No. 97 Vincent Trocheck, C, Utah Mammoth
No. 98 Nick Schmaltz, C, Utah Mammoth
No. 99 Steven Stamkos, C, Nashville Predators
No. 100 Brock Nelson, C, Colorado Avalanche
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