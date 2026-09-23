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Locked On Top 100 NHL Players of 2026

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Sep 23, 2026

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Sep 23, 2026

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LockedOn

Locked On’s NHL hosts voted on the best players of the 2026 NHL season, and as a result, we have the top 100 NHL players heading into the season. The Tampa Bay Lightning, Florida Panthers, Montreal Canadiens, and Utah Mammoth are all tied for the lead with six players each in the Top 100, while the Calgary Flames, Seattle Kraken, and Vancouver Canucks are the only teams that do not have a player represented on the list. Without further ado, here are the top 100 NHL players in the league right now.

No. 1-10

No. 1 Connor McDavid, C, Edmonton Oilers

No. 2 Nathan MacKinnon, C, Colorado Avalanche

No. 3 Cale Makar, D, Colorado Avalanche

No. 4 Nikita Kucherov, W, Tampa Bay Lightning

No. 5 Macklin Celebrini, C, San Jose Sharks

No. 6 Leon Draisaitl, C, Edmonton Oilers

No. 7 Quinn Hughes, D, Minnesota Wild

No. 8 David Pastrnak, W, Boston Bruins

No. 9 Kirill Kaprizov, W, Minnesota Wild

No. 10 Jack Eichel, C, Vegas Golden Knights

No. 11-20

No. 11 Zach Werenski, D, Columbus Blue Jackets

No. 12 Rasmus Dahlin, D, Buffalo Sabres

No. 13 Aleksander Barkov, C, Florida Panthers

No. 14 Connor Hellebuyck, G, Winnipeg Jets

No. 15 Mitch Marner, W, Vegas Golden Knights

No. 16 Auston Matthews, C, Toronto Maple Leafs

No. 17 Jason Robertson, W, Dallas Stars

No. 18 Jack Hughes, C, New Jersey Devils

No. 19 Andrei Vasilevskiy, G, Tampa Bay Lightning

No. 20 Mikko Rantanen, W, Dallas Stars

No. 21-30

No. 21 Nick Suzuki, C, Montreal Canadiens

No. 22 Tage Thompson, C, Buffalo Sabres

No. 23 Matthew Tkachuk, W, Florida Panthers

No. 24 Igor Shesterkin, G, New York Rangers

No. 25 William Nylander, W, Toronto Maple Leafs

No. 26 Miro Heiskanen, D, Dallas Stars

No. 27 Lane Hutson, D, Montreal Canadiens

No. 28 Cole Caufield, W, Montreal Canadiens

No. 29 Matt Boldy, W, Minnesota Wild

No. 30 Matthew Schaefer, D, New York Islanders

No. 31-40

No. 31 Artemi Panarin, W, Los Angeles Kings

No. 32 Connor Bedard, C, Chicago Blackhawks

No. 33 Evan Bouchard, D, Edmonton Oilers

No. 34 Sidney Crosby, C, Pittsburgh Penguins

No. 35 Moritz Seider, D, Detroit Red Wings

No. 36 Wyatt Johnston, C, Dallas Stars

No. 37 Kyle Connor, W, Winnipeg Jets

No. 38 Tim Stützle, C, Ottawa Senators

No. 39 Sebastian Aho, C, Carolina Hurricanes

No. 40 Ilya Sorokin, G, New York Islanders

No. 41-50

No. 41 Martin Necas, C, Colorado Avalanche

No. 42 Jake Sanderson, D, Ottawa Senators

No. 43 Jake Guentzel, W, Tampa Bay Lightning

No. 44 Adam Fox, D, New York Rangers

No. 45 Brandon Hagel, W, Tampa Bay Lightning

No. 46 Mark Scheifele, C, Winnipeg Jets

No. 47 Charlie McAvoy, D, Boston Bruins

No. 48 Clayton Keller, W, Utah Mammoth

No. 49 Brady Tkachuk, W, Florida Panthers

No. 50 Sam Reinhart, C, Florida Panthers

No. 51-60

No. 51 Nico Hischier, C, New Jersey Devils

No. 52 Jaccob Slavin, D, Carolina Hurricanes

No. 53 Seth Jarvis, C, Carolina Hurricanes

No. 54 Brock Faber, D, Minnesota Wild

No. 55 Kirill Marchenko, W, Columbus Blue Jackets

No. 56 Jakob Chychrun, D, Washington Capitals

No. 57 Logan Cooley, C, Utah Mammoth

No. 58 Leo Carlsson, C, Anaheim Ducks

No. 59 Filip Forsberg, W, Nashville Predators

No. 60 Gustav Forsling, D, Florida Panthers

No. 61-70

No. 61 Brayden Point, C, Tampa Bay Lightning

No. 62 Lucas Raymond, W, Detroit Red Wings

No. 63 Dylan Larkin, C, Detroit Red Wings

No. 64 Mark Stone, W, Vegas Golden Knights

No. 65 Josh Morrissey, D, Winnipeg Jets

No. 66 Jeremy Swayman, G, Boston Bruins

No. 67 Jesper Bratt, W, New Jersey Devils

No. 68 Dylan Guenther, W, Utah Mammoth

No. 69 Alex Ovechkin, W, Washington Capitals

No. 70 Robert Thomas, C, St. Louis Blues

No. 71-80

No. 71 Roman Josi, D, Nashville Predators

No. 72 Alex DeBrincat, W, Detroit Red Wings

No. 73 Mathew Barzal, C, New York Islanders

No. 74 Erik Karlsson, D, Pittsburgh Penguins

No. 75 Juraj Slafkovsky, W, Montreal Canadiens

No. 76 Mikhail Sergachev, D, Utah Mammoth

No. 77 Alex Tuch, W, Washington Capitals

No. 78 Pavel Dorofeyev, W, New York Rangers

No. 79 Cutter Gauthier, W, Anaheim Ducks

No. 80 Nikolaj Ehlers, W, Carolina Hurricanes

No. 81-90

No. 81 Shea Theodore, D, Vegas Golden Knights

No. 82 Tom Wilson, W, Washington Capitals

No. 83 Adrian Kempe, W, Los Angeles Kings

No. 84 Roope Hintz, C, Dallas Stars

No. 85 Jackson LaCombe, D, Anaheim Ducks

No. 86 Travis Konecny, W, Philadelphia Flyers

No. 87 Matthew Knies, W, Toronto Maple Leafs

No. 88 John Tavares, C, Toronto Maple Leafs

No. 89 Bo Horvat, C, New York Islanders

No. 90 Anthony Cirelli, C, Tampa Bay Lightning

No. 91-100

No. 91 Sam Bennett, C, Florida Panthers

No. 92 Ivan Demidov, W, Montreal Canadiens

No. 93 Kevin Fiala, W, Los Angeles Kings

No. 94 Zach Benson, W, Buffalo Sabres

No. 95 Jakub Dobes, G, Montreal Canadiens

No. 96 Devon Toews, D, Colorado Avalanche

No. 97 Vincent Trocheck, C, Utah Mammoth

No. 98 Nick Schmaltz, C, Utah Mammoth

No. 99 Steven Stamkos, C, Nashville Predators

No. 100 Brock Nelson, C, Colorado Avalanche

NHL
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