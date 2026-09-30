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Locked On Top 100 NBA Players of 2026

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Sep 30, 2026

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Sep 30, 2026

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LockedOn

Locked On’s NBA hosts voted on the best players of the 2026 NBA season, and as a result, we have the top 100 NBA players heading into the season. The Thunder have the most players on the list with 7, while the Wizards and Kings sit at the bottom with just one selection apiece in the top 100. Without further ado, here are the top 100 NBA players in the league right now.

No. 1-10

No. 1 Victor Wembanyama, San Antonio Spurs

No. 2 Nikola Jokic, Denver Nuggets

No. 3 Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder

No. 4 Giannis Antetokounmpo, Miami Heat

No. 5 Luka Doncic, Los Angeles Lakers

No. 6 Cade Cunningham, Detroit Pistons

No. 7 Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves

No. 8 Jalen Brunson, New York Knicks

No. 9 Jayson Tatum, Boston Celtics

No. 10 Tyrese Maxey, Philadelphia 76ers

No. 11-20

No. 11 Kawhi Leonard, Toronto Raptors

No. 12 Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers

No. 13 Scottie Barnes, Toronto Raptors

No. 14 Tyrese Haliburton, Indiana Pacers

No. 15 Karl-Anthony Towns, New York Knicks

No. 16 Stephen Curry, Golden State Warriors

No. 17 Kevin Durant, Houston Rockets

No. 18 Pascal Siakam, Indiana Pacers

No. 19 Jaylen Brown, Philadelphia 76ers

No. 20 Jamal Murray, Denver Nuggets

No. 21-30

No. 21 Jalen Johnson, Atlanta Hawks

No. 22 Jalen Williams, Oklahoma City Thunder

No. 23 Chet Holmgren, Oklahoma City Thunder

No. 24 OG Anunoby, New York Knicks

No. 25 LeBron James, Philadelphia 76ers

No. 26 Cooper Flagg, Dallas Mavericks

No. 27 Bam Adebayo, Miami Heat

No. 28 Devin Booker, Phoenix Suns

No. 29 Evan Mobley, Cleveland Cavaliers

No. 30 Amen Thompson, Houston Rockets

No. 31-40

No. 31 Paolo Banchero, Orlando Magic

No. 32 Franz Wagner, Orlando Magic

No. 33 LaMelo Ball, Minnesota Timberwolves

No. 34 Alperen Sengun, Houston Rockets

No. 35 Rudy Gobert, Minnesota Timberwolves

No. 36 Stephon Castle, San Antonio Spurs

No. 37 Austin Reaves, Los Angeles Lakers

No. 38 James Harden, Cleveland Cavaliers

No. 39 Derrick White, Boston Celtics

No. 40 Deni Avdija, Portland Trail Blazers

No. 41-50

No. 41 Lauri Markkanen, Utah Jazz

No. 42 Joel Embiid, Philadelphia 76ers

No. 43 Anthony Davis, Washington Wizards

No. 44 Jalen Duren, Detroit Pistons

No. 45 DeAaron Fox, San Antonio Spurs

No. 46 Zion Williamson, New Orleans Pelicans

No. 47 Jaren Jackson Jr., Utah Jazz

No. 48 Dylan Harper, San Antonio Spurs

No. 49 Keyonte George, Utah Jazz

No. 50 Kyrie Irving, Dallas Mavericks

No. 51-60

No. 51 Damian Lillard, Portland Trail Blazers

No. 52 Domantas Sabonis, Sacramento Kings

No. 53 Brandon Miller, Charlotte Hornets

No. 54 Desmond Bane, Orlando Magic

No. 55 Aaron Gordon, Denver Nuggets

No. 56 Kon Knueppel, Charlotte Hornets

No. 57 Andrew Nembhard, Indiana Pacers

No. 58 Cason Wallace, Oklahoma City Thunder

No. 59 Jaden McDaniels, Minnesota Timberwolves

No. 60 Ivica Zubac, Indiana Pacers

No. 61-70

No. 61 Trey Murphy III, New Orleans Pelicans

No. 62 Darius Garland, LA Clippers

No. 63 Ausar Thompson, Detroit Pistons

No. 64 Payton Pritchard, Boston Celtics

No. 65 Mikal Bridges, New York Knicks

No. 66 Jarrett Allen, Cleveland Cavaliers

No. 67 Josh Giddey, Chicago Bulls

No. 68 Alex Caruso, Oklahoma City Thunder

No. 69 Dyson Daniels, Atlanta Hawks

No. 70 Paul George, Boston Celtics

No. 71-80

No. 71 Jrue Holiday, Portland Trail Blazers

No. 72 Julius Randle, Brooklyn Nets

No. 73 Tyler Herro, Milwaukee Bucks

No. 74 RJ Barrett, Toronto Raptors

No. 75 Josh Hart, New York Knicks

No. 76 Davion Mitchell, Miami Heat

No. 77 Collin Murray-Boyles, Toronto Raptors

No. 78 Michael Porter Jr., Brooklyn Nets

No. 79 Naz Reid, Charlotte Hornets

No. 80 Ajay Mitchell, Oklahoma City Thunder

No. 81-90

No. 81 Devin Vassell, San Antonio Spurs

No. 82 Dillon Brooks, Phoenix Suns

No. 83 CJ McCollum, Atlanta Hawks

No. 84 Ja Morant, Portland Trail Blazers

No. 85 Donovan Clingan, Portland Trail Blazers

No. 86 Ryan Rollins, Milwaukee Bucks

No. 87 Norman Powell, Chicago Bulls

No. 88 Lu Dort, Atlanta Hawks

No. 89 Jabari Smith Jr., Houston Rockets

No. 90 Brandon Ingram, LA Clippers

No. 91-100

No. 91 Ty Jerome, Memphis Grizzlies

No. 92 Cedric Coward, Memphis Grizzlies

No. 93 Zach Edey, Memphis Grizzlies

No. 94 Neemias Queta, Boston Celtics

No. 95 Jalen Suggs, Orlando Magic

No. 96 Ayo Dosunmu, Minnesota Timberwolves

No. 97 VJ Edgecombe, Philadelphia 76ers

No. 98 Isaiah Hartenstein, Oklahoma City Thunder

No. 99 Andrew Wiggins, Miami Heat

No. 100 Draymond Green, Golden State Warriors

NBA
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