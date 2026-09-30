Locked On Top 100 NBA Players of 2026
Locked On’s NBA hosts voted on the best players of the 2026 NBA season, and as a result, we have the top 100 NBA players heading into the season. The Thunder have the most players on the list with 7, while the Wizards and Kings sit at the bottom with just one selection apiece in the top 100. Without further ado, here are the top 100 NBA players in the league right now.
No. 1-10
No. 1 Victor Wembanyama, San Antonio Spurs
No. 2 Nikola Jokic, Denver Nuggets
No. 3 Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder
No. 4 Giannis Antetokounmpo, Miami Heat
No. 5 Luka Doncic, Los Angeles Lakers
No. 6 Cade Cunningham, Detroit Pistons
No. 7 Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves
No. 8 Jalen Brunson, New York Knicks
No. 9 Jayson Tatum, Boston Celtics
No. 10 Tyrese Maxey, Philadelphia 76ers
No. 11-20
No. 11 Kawhi Leonard, Toronto Raptors
No. 12 Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers
No. 13 Scottie Barnes, Toronto Raptors
No. 14 Tyrese Haliburton, Indiana Pacers
No. 15 Karl-Anthony Towns, New York Knicks
No. 16 Stephen Curry, Golden State Warriors
No. 17 Kevin Durant, Houston Rockets
No. 18 Pascal Siakam, Indiana Pacers
No. 19 Jaylen Brown, Philadelphia 76ers
No. 20 Jamal Murray, Denver Nuggets
No. 21-30
No. 21 Jalen Johnson, Atlanta Hawks
No. 22 Jalen Williams, Oklahoma City Thunder
No. 23 Chet Holmgren, Oklahoma City Thunder
No. 24 OG Anunoby, New York Knicks
No. 25 LeBron James, Philadelphia 76ers
No. 26 Cooper Flagg, Dallas Mavericks
No. 27 Bam Adebayo, Miami Heat
No. 28 Devin Booker, Phoenix Suns
No. 29 Evan Mobley, Cleveland Cavaliers
No. 30 Amen Thompson, Houston Rockets
No. 31-40
No. 31 Paolo Banchero, Orlando Magic
No. 32 Franz Wagner, Orlando Magic
No. 33 LaMelo Ball, Minnesota Timberwolves
No. 34 Alperen Sengun, Houston Rockets
No. 35 Rudy Gobert, Minnesota Timberwolves
No. 36 Stephon Castle, San Antonio Spurs
No. 37 Austin Reaves, Los Angeles Lakers
No. 38 James Harden, Cleveland Cavaliers
No. 39 Derrick White, Boston Celtics
No. 40 Deni Avdija, Portland Trail Blazers
No. 41-50
No. 41 Lauri Markkanen, Utah Jazz
No. 42 Joel Embiid, Philadelphia 76ers
No. 43 Anthony Davis, Washington Wizards
No. 44 Jalen Duren, Detroit Pistons
No. 45 DeAaron Fox, San Antonio Spurs
No. 46 Zion Williamson, New Orleans Pelicans
No. 47 Jaren Jackson Jr., Utah Jazz
No. 48 Dylan Harper, San Antonio Spurs
No. 49 Keyonte George, Utah Jazz
No. 50 Kyrie Irving, Dallas Mavericks
No. 51-60
No. 51 Damian Lillard, Portland Trail Blazers
No. 52 Domantas Sabonis, Sacramento Kings
No. 53 Brandon Miller, Charlotte Hornets
No. 54 Desmond Bane, Orlando Magic
No. 55 Aaron Gordon, Denver Nuggets
No. 56 Kon Knueppel, Charlotte Hornets
No. 57 Andrew Nembhard, Indiana Pacers
No. 58 Cason Wallace, Oklahoma City Thunder
No. 59 Jaden McDaniels, Minnesota Timberwolves
No. 60 Ivica Zubac, Indiana Pacers
No. 61-70
No. 61 Trey Murphy III, New Orleans Pelicans
No. 62 Darius Garland, LA Clippers
No. 63 Ausar Thompson, Detroit Pistons
No. 64 Payton Pritchard, Boston Celtics
No. 65 Mikal Bridges, New York Knicks
No. 66 Jarrett Allen, Cleveland Cavaliers
No. 67 Josh Giddey, Chicago Bulls
No. 68 Alex Caruso, Oklahoma City Thunder
No. 69 Dyson Daniels, Atlanta Hawks
No. 70 Paul George, Boston Celtics
No. 71-80
No. 71 Jrue Holiday, Portland Trail Blazers
No. 72 Julius Randle, Brooklyn Nets
No. 73 Tyler Herro, Milwaukee Bucks
No. 74 RJ Barrett, Toronto Raptors
No. 75 Josh Hart, New York Knicks
No. 76 Davion Mitchell, Miami Heat
No. 77 Collin Murray-Boyles, Toronto Raptors
No. 78 Michael Porter Jr., Brooklyn Nets
No. 79 Naz Reid, Charlotte Hornets
No. 80 Ajay Mitchell, Oklahoma City Thunder
No. 81-90
No. 81 Devin Vassell, San Antonio Spurs
No. 82 Dillon Brooks, Phoenix Suns
No. 83 CJ McCollum, Atlanta Hawks
No. 84 Ja Morant, Portland Trail Blazers
No. 85 Donovan Clingan, Portland Trail Blazers
No. 86 Ryan Rollins, Milwaukee Bucks
No. 87 Norman Powell, Chicago Bulls
No. 88 Lu Dort, Atlanta Hawks
No. 89 Jabari Smith Jr., Houston Rockets
No. 90 Brandon Ingram, LA Clippers
No. 91-100
No. 91 Ty Jerome, Memphis Grizzlies
No. 92 Cedric Coward, Memphis Grizzlies
No. 93 Zach Edey, Memphis Grizzlies
No. 94 Neemias Queta, Boston Celtics
No. 95 Jalen Suggs, Orlando Magic
No. 96 Ayo Dosunmu, Minnesota Timberwolves
No. 97 VJ Edgecombe, Philadelphia 76ers
No. 98 Isaiah Hartenstein, Oklahoma City Thunder
No. 99 Andrew Wiggins, Miami Heat
No. 100 Draymond Green, Golden State Warriors
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