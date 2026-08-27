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Locked On Top 100 College Football Players of 2026

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Aug 27, 2026

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Aug 27, 2026

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LockedOn

Locked On’s College hosts voted on the best players of the 2026 college football season, and as a result, we have the top 100 college football players heading into the season. Oregon had the most Top 100 Players with six, while Alabama, Georgia, Texas, and Texas Tech all tied for second with five Top 100 Players each. Without further ado, here are the Top 100 College Football Players of 2026.

No. 1-10

No. 1 Jeremiah Smith, WR, Ohio State

No. 2 Colin Simmons, EDGE, Texas

No. 3 Leonard Moore, CB, Notre Dame

No. 4 Dante Moore, QB, Oregon

No. 5 Malachi Toney, WR, Miami

No. 6 Trinidad Chambliss, QB, Ole Miss

No. 7 Cam Coleman, WR, Texas

No. 8 Kewan Lacy, RB, Ole Miss

No. 9 Arch Manning, QB, Texas

No. 10 Dylan Stewart, EDGE, South Carolina

No. 11-20

No. 11 Carter Smith, OT, Indiana

No. 12 Trevor Goosby, OT, Texas

No. 13 Julian Sayin, QB, Ohio State

No. 14 Ahmad Hardy, RB, Missouri

No. 15 CJ Carr, QB, Notre Dame

No. 16 Jordan Seaton, OT, LSU

No. 17 David Stone, DL, Oklahoma

No. 18 A.J. Holmes Jr., DL, Texas Tech

No. 19 KJ Bolden, S, Georgia

No. 20 Jaylen McClain, S, Ohio State

No. 21-30

No. 21 DJ Vonnahme, TE, Iowa

No. 22 Will Echoles, DL, Ole Miss

No. 23 Jadan Baugh, RB, Florida

No. 24 Darian Mensah, QB, Miami

No. 25 Daymion Sanford, LB, Texas A&M

No. 26 Ellis Robinson IV, CB, Georgia

No. 27 John Henry Daley, EDGE, Michigan

No. 28 Xavier Atkins, LB, Auburn

No. 29 Kyngstonn Viliamu-Asa, LB, Notre Dame

No. 30 Trey’Dez Green, TE, LSU

No. 31-40

No. 31 Cayden Green, OT, Missouri

No. 32 Clev Lubin, EDGE, Louisville

No. 33 Rasheem Biles, LB, Texas

No. 34 Evan Tengesdahl, OL, Cincinnati

No. 35 Kade Pieper, C, Iowa

No. 36 Brandon Finney Jr., DB, Oregon

No. 37 LJ Martin, RB, BYU

No. 38 Zabien Brown, CB, Alabama

No. 39 Bray Hubbard, S, Alabama

No. 40 Matayo Uiagalelei, EDGE, Oregon

No. 41-50

No. 41 Ahmad Moten Sr., DL, Miami

No. 42 Devan Thompkins, DL, Alabama

No. 43 Trevor Lauck, OT, Iowa

No. 44 Jared Curtis, QB, Vanderbilt

No. 45 Mark Fletcher Jr., RB, Miami

No. 46 Isaac Brown, RB, Louisville

No. 47 Ethan Wesloski, LB, Oklahoma State

No. 48 Kelley Jones, CB, Mississippi State

No. 49 Princewill Umanmielen, EDGE, LSU

No. 50 Brett Norfleet, TE, Missouri

No. 51-60

No. 51 Vernell Brown III, WR, Florida

No. 52 Jeremiah Hasley, TE, Duke

No. 53 Jayden Maiava, QB, USC

No. 54 Gunner Stockton, QB, Georgia

No. 55 Kamari Moulton, RB, Iowa

No. 56 Demond Williams Jr., QB, Washington

No. 57 Sammy Brown, LB, Clemson

No. 58 Melkart Abou-Jaoude, EDGE, North Carolina

No. 59 Yhonzae Pierre, EDGE, Alabama

No. 60 Taylor Wein, DL, Oklahoma

No. 61-70

No. 61 Teitum Tuioti, EDGE, Oregon

No. 62 Jamari Johnson, TE, Oregon

No. 63 Terrance Carter Jr., TE, Texas Tech

No. 64 KP Price, S, Boston College

No. 65 Charlie Becker, WR, Indiana

No. 66 Sam Leavitt, QB, LSU

No. 67 Mario Craver, WR, Texas A&M

No. 68 Ben Roberts, LB, Texas Tech

No. 69 Duce Robinson, WR, Florida State

No. 70 Raylen Wilson, LB, Georgia

No. 71-80

No. 71 Drew Mestemaker, QB, Oklahoma State

No. 72 Brice Pollock, CB, Texas Tech

No. 73 LaNorris Sellers, QB, South Carolina

No. 74 Jamel Johnson, S, TCU

No. 75 Austin Romaine, LB, Texas Tech

No. 76 Jordan Marshall, RB, Michigan

No. 77 Kevin Jennings, QB, SMU

No. 78 Wayshawn Parker, RB, Utah

No. 79 Iapani Laloulu, C, Oregon

No. 80 John Mateer, QB, Oklahoma

No. 81-90

No. 81 Josh Hoover, QB, Indiana

No. 82 Jackson Bennee, S, Utah

No. 83 Justice Haynes, RB, Georgia Tech

No. 84 Lance Heard, OT, Kentucky

No. 85 Tae Johnson, S, Notre Dame

No. 86 Isaac Smith, S, Mississippi State

No. 87 Tony Rojas, LB, Penn State

No. 88 Earnest Greene III, OT, Georgia

No. 89 Faletau Satuala, S, BYU

No. 90 Tanook Hines, WR, USC

No. 91-100

No. 91 Arion Carter, LB, Tennessee

No. 92 Elijah Davis, CB, Utah

No. 93 Quincy Rhodes Jr., DL, Arkansas

No. 94 Ryan Coleman-Williams, WR, Alabama

No. 95 Jaleel Johnson, EDGE, Oklahoma State

No. 96 Bo Jackson, RB, Ohio State

No. 97 Suntarine Perkins, LB, Ole Miss

No. 98 Shadre Hurst, OL, Houston

No. 99 Noah Fifita, QB, Arizona

No. 100 Caleb Hawkins, RB, Oklahoma State

Top 100 Players (By Team)

Top 100 Players (By Position)

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