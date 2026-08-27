Locked On Top 100 College Football Players of 2026
Locked On’s College hosts voted on the best players of the 2026 college football season, and as a result, we have the top 100 college football players heading into the season. Oregon had the most Top 100 Players with six, while Alabama, Georgia, Texas, and Texas Tech all tied for second with five Top 100 Players each. Without further ado, here are the Top 100 College Football Players of 2026.
No. 1-10
No. 1 Jeremiah Smith, WR, Ohio State
No. 2 Colin Simmons, EDGE, Texas
No. 3 Leonard Moore, CB, Notre Dame
No. 4 Dante Moore, QB, Oregon
No. 5 Malachi Toney, WR, Miami
No. 6 Trinidad Chambliss, QB, Ole Miss
No. 7 Cam Coleman, WR, Texas
No. 8 Kewan Lacy, RB, Ole Miss
No. 9 Arch Manning, QB, Texas
No. 10 Dylan Stewart, EDGE, South Carolina
No. 11-20
No. 11 Carter Smith, OT, Indiana
No. 12 Trevor Goosby, OT, Texas
No. 13 Julian Sayin, QB, Ohio State
No. 14 Ahmad Hardy, RB, Missouri
No. 15 CJ Carr, QB, Notre Dame
No. 16 Jordan Seaton, OT, LSU
No. 17 David Stone, DL, Oklahoma
No. 18 A.J. Holmes Jr., DL, Texas Tech
No. 19 KJ Bolden, S, Georgia
No. 20 Jaylen McClain, S, Ohio State
No. 21-30
No. 21 DJ Vonnahme, TE, Iowa
No. 22 Will Echoles, DL, Ole Miss
No. 23 Jadan Baugh, RB, Florida
No. 24 Darian Mensah, QB, Miami
No. 25 Daymion Sanford, LB, Texas A&M
No. 26 Ellis Robinson IV, CB, Georgia
No. 27 John Henry Daley, EDGE, Michigan
No. 28 Xavier Atkins, LB, Auburn
No. 29 Kyngstonn Viliamu-Asa, LB, Notre Dame
No. 30 Trey’Dez Green, TE, LSU
No. 31-40
No. 31 Cayden Green, OT, Missouri
No. 32 Clev Lubin, EDGE, Louisville
No. 33 Rasheem Biles, LB, Texas
No. 34 Evan Tengesdahl, OL, Cincinnati
No. 35 Kade Pieper, C, Iowa
No. 36 Brandon Finney Jr., DB, Oregon
No. 37 LJ Martin, RB, BYU
No. 38 Zabien Brown, CB, Alabama
No. 39 Bray Hubbard, S, Alabama
No. 40 Matayo Uiagalelei, EDGE, Oregon
No. 41-50
No. 41 Ahmad Moten Sr., DL, Miami
No. 42 Devan Thompkins, DL, Alabama
No. 43 Trevor Lauck, OT, Iowa
No. 44 Jared Curtis, QB, Vanderbilt
No. 45 Mark Fletcher Jr., RB, Miami
No. 46 Isaac Brown, RB, Louisville
No. 47 Ethan Wesloski, LB, Oklahoma State
No. 48 Kelley Jones, CB, Mississippi State
No. 49 Princewill Umanmielen, EDGE, LSU
No. 50 Brett Norfleet, TE, Missouri
No. 51-60
No. 51 Vernell Brown III, WR, Florida
No. 52 Jeremiah Hasley, TE, Duke
No. 53 Jayden Maiava, QB, USC
No. 54 Gunner Stockton, QB, Georgia
No. 55 Kamari Moulton, RB, Iowa
No. 56 Demond Williams Jr., QB, Washington
No. 57 Sammy Brown, LB, Clemson
No. 58 Melkart Abou-Jaoude, EDGE, North Carolina
No. 59 Yhonzae Pierre, EDGE, Alabama
No. 60 Taylor Wein, DL, Oklahoma
No. 61-70
No. 61 Teitum Tuioti, EDGE, Oregon
No. 62 Jamari Johnson, TE, Oregon
No. 63 Terrance Carter Jr., TE, Texas Tech
No. 64 KP Price, S, Boston College
No. 65 Charlie Becker, WR, Indiana
No. 66 Sam Leavitt, QB, LSU
No. 67 Mario Craver, WR, Texas A&M
No. 68 Ben Roberts, LB, Texas Tech
No. 69 Duce Robinson, WR, Florida State
No. 70 Raylen Wilson, LB, Georgia
No. 71-80
No. 71 Drew Mestemaker, QB, Oklahoma State
No. 72 Brice Pollock, CB, Texas Tech
No. 73 LaNorris Sellers, QB, South Carolina
No. 74 Jamel Johnson, S, TCU
No. 75 Austin Romaine, LB, Texas Tech
No. 76 Jordan Marshall, RB, Michigan
No. 77 Kevin Jennings, QB, SMU
No. 78 Wayshawn Parker, RB, Utah
No. 79 Iapani Laloulu, C, Oregon
No. 80 John Mateer, QB, Oklahoma
No. 81-90
No. 81 Josh Hoover, QB, Indiana
No. 82 Jackson Bennee, S, Utah
No. 83 Justice Haynes, RB, Georgia Tech
No. 84 Lance Heard, OT, Kentucky
No. 85 Tae Johnson, S, Notre Dame
No. 86 Isaac Smith, S, Mississippi State
No. 87 Tony Rojas, LB, Penn State
No. 88 Earnest Greene III, OT, Georgia
No. 89 Faletau Satuala, S, BYU
No. 90 Tanook Hines, WR, USC
No. 91-100
No. 91 Arion Carter, LB, Tennessee
No. 92 Elijah Davis, CB, Utah
No. 93 Quincy Rhodes Jr., DL, Arkansas
No. 94 Ryan Coleman-Williams, WR, Alabama
No. 95 Jaleel Johnson, EDGE, Oklahoma State
No. 96 Bo Jackson, RB, Ohio State
No. 97 Suntarine Perkins, LB, Ole Miss
No. 98 Shadre Hurst, OL, Houston
No. 99 Noah Fifita, QB, Arizona
No. 100 Caleb Hawkins, RB, Oklahoma State
Top 100 Players (By Team)
Top 100 Players (By Position)
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